Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара терял менее одной копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро дешевел на 3 копейки. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,29 рубля (минус 9 копеек). Курс евро на 10:15 мск равнялся 89,03 рубля (минус 21 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром рубль уменьшил темпы падения к иностранным валютам, но по-прежнему находится в зоне риска подешеветь к доллару до 76,5 рубля.

«Рубль продолжает находиться в нисходящем тренде. Вчера пара доллар/рубль достигала отметки 76. Сопротивление находится примерно на 50 копеек выше. Не видя никаких среднесрочных перспектив для укрепления рубля, мы все-таки ждем его небольшого коррекционного отскока в ближайшее время. Паре доллар/рубль неплохо бы протестировать сверху вниз отметку 75», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.