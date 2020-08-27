Правительство России выделит регионам 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Сегодня дополнительно направим 34 миллиарда рублей субъектам Российской Федерации и городу Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Это около 5 тысяч рублей на ребенка. По указу президента с этого года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям», — отметил Мишустин.