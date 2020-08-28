Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,08% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 009,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,02% и равнялся 3 009,58 пункта.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что российские фондовые индексы утром могут умеренно вырасти, отыгрывая улучшение настроений за рубежом, полагает она. Тем не менее, замечает эксперт, сил на пробой ближайших сопротивлений «быкам» может и не хватить.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — комментирует Кожухова.