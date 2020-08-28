Российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 34 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подорожал на 5 копеек. На 10:13 мск курс доллара снизился на 30 копеек и составил 74,67 рубля, а курс евро повысился до 88,76 рубля (плюс 16 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, если в пятницу с утра по доллару сохранится негативная динамика, то по паре доллар/рубль стоит ожидать падения до 74,25 рубля. По его словам, рубль часто уходит на выходные дни ослабленным, он может укрепиться в начале торгов и растерять всю прибыль на вечерней сессии.

«Рубль в паре с долларом отыграл часть предыдущих потерь и даже сумел закрыть день чуть ниже отметки 75. С утра ждем продолжения укрепления рубля, но под вечер желание переждать выходные в твердой валюте усилится. Завершение налогового периода и политические риски в ближайшие дни вполне могут увести пару доллар/рубль выше отметки 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.