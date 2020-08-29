🔸 Ипотечникам больше не надо будет страховать себя и имущество. ЦБ хочет переложить эту обязанность на банки. О том, что выиграют заемщики, можно узнать в публикации.



🔸 Каждый день в «Народный рейтинг» поступают отзывы от пользователей, которые столкнулись с мошенничеством. О наиболее распространенных приемах злоумышленников можно узнать здесь.



🔸 Теперь иностранные акции в России можно купить не только на Санкт-Петербургской бирже, но и на Московской. Причем за рубли. Каким инвесторам подойдет такая возможность, читайте в материале «Ударим рублем по Amazon».

🔸 Осень — самое удачное время года для выбора и покупки загородного дома. О том, как выбрать готовый объект так, чтобы банк одобрил кредит, и можно ли взять ипотеку на строительство дома, узнаем в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Почему QIWI не смогла продать «Рокетбанк» и решила свернуть его розничное направление, а также во что теперь трансформируется банк генеральный директор платежного сегмента QIWI Андрей Протопопов рассказал в интервью Банки.ру.

