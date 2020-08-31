Держатели карт «Мир» любых банков в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года будут получать кешбэк в размере 10% при пополнении парковочного счета в столице. Об этом сообщили в платежной системе «Мир», уточнив, что для получения возврата необходимо оплатить парковку картой «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Парковки Москвы» на любую сумму.

«После этого на счет карты, с которой было произведено пополнение, вернется одна десятая часть от оплаченной суммы. Например, при пополнении парковочного счета на 1 500 рублей на карту вернется 150 рублей», — пояснили в ПС «Мир».



Возврат средств на карту может занимать до трех рабочих дней в зависимости от банка-эмитента. Максимальная сумма кешбэка по одной карте «Мир» за все время действия акции — 4 тыс. рублей.