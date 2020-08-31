МТС Банк предлагает расширенный пакет сервисов «Всё для ВЭД» для клиентов сегмента малого бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Комплекс объединил продукты и услуги, необходимые для реализации задач с учетом сферы деятельности и масштабов бизнеса и предоставляет широкие возможности управления компанией. «Всё для ВЭД» включает в себя набор решений от партнеров: юридическое, бухгалтерское и таможенное сопровождение, а также страхование», — говорится в релизе.

Сервисы «Всё для ВЭД» доступны клиентам МТС Банка как в рамках коробочного предложения, так и по отдельности. Новые клиенты при открытии рублевого и валютного счетов в МТС Банке получают специальные льготные условия от партнеров. Действующим клиентам для подключения опций «Всё для ВЭД» необходимо оставить онлайн-заявку на сайте банка или обратиться в офис, в котором у него открыты счета.

«Всё для ВЭД» включает следующие партнерские предложения:

правовое сопровождение в режиме 24/7 в рамках специального тарифа для импортеров и экспортеров;

бухгалтерию для клиентов с ВЭД на аутсорсинге;

страхование грузов для минимизации возможных потерь при перевозках автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом с широким перечнем покрываемых рисков;

таможенное сопровождение для оформления и ведения груза «под ключ».

В сообщении отмечается, что открытие и обслуживание валютных счетов осуществляется бесплатно, также МТС Банк оказывает каждому клиенту — участнику ВЭД бесплатные консультации, в том числе анализ внешнеторговых контрактов на этапе подписания и/или редактирование контрактов для проведения валютных операций. Также клиентам банка доступен бесплатный сервис онлайн-конверсии FХ-online для проведения валютно-обменных операций с любого персонального компьютера.

