🔹 Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование. Соответствующее предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В частности, отмечают защитники прав потребителей, экзамен распространится на программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), индивидуальные инвестиционные счета и «гибридные депозиты», где заявлены повышенные проценты по вкладу при условии одновременного вложения части денег в ИСЖ, НСЖ, ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) и т. д.

🔹 Среди безработных, которые обратились в службы занятости во время пандемии в России, доминируют взрослые женщины со средним образованием и стажем работы не менее года. Это фиксирует аналитическая записка, подготовленная ВНИИ труда по заказу профильного министерства. Как следует из данных Минтруда, прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава. Всего за первое полугодие 2020 года в органы службы занятости обратилось 3,8 млн человек, из них 2,2 млн — за II квартал.

🔹 В открытый доступ в Интернет попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom, проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

🔹 Банки.ру запустил новую рубрику Fingram. В краткой форме мы даем вам представление об основах финансовой грамотности. В этом выпуске: как защитить деньги на карте от мошенников.