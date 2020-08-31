Ваши деньги надежно защищены от хищений? Сейчас проверим. Досконально!

1. Сколько карт вы используете для покупок?

Для оплаты услуг и товаров, в том числе онлайн, заведите специальную дебетовую карту. Например, виртуальную, их предлагают сейчас все крупные банки. Карту привяжите к отдельному счету, на котором храните минимальную сумму, необходимую для текущих покупок.

2. Кто знает о том, что такая карта у вас есть?

Никому не показывайте и не передавайте эту карту.

3. Где хранится ваш ПИН-код?

Наверное, на обратной стороне карты под скотчем? Храните ПИН-код на бумажном носителе отдельно от карты. Разумеется, место хранения должно быть известно только вам. Если вы получили готовый ПИН-код в конверте, поменяйте его.

4. Сколько символов в вашем пароле от личного кабинета в банке?

Если их 12 и более — хорошо. Используйте заглавные и строчные буквы, цифры, специальные символы. Например, предложение по-русски на английской раскладке. По мнению экспертов, пароль из восьми знаков можно подобрать за 24 часа, пароль из 12 знаков — за 17 тыс. лет. Перестрахуемся.

5. Когда вы в последний раз обновляли пароль от банковского мобильного приложения?

Никогда — опасный ответ. Рекомендуется делать это раз в три месяца. Ну или хотя бы раз в полгода.

6. Кто, кроме вас, имеет доступ к вашему смартфону?

Безопасный вариант — никто, абсолютно никто. Установите дополнительный антивирус на телефон и надежный пароль для разблокировки экрана. Также никогда не устанавливайте приложения с допуском к вашим персональным данным из непроверенных источников или по звонку якобы сотрудника банка.

7. Какая сумма постоянно хранится на вашей карте?

Лучше всего хранить там ноль рублей. А деньги на карту переводить непосредственно перед покупкой. Даже если вы проигнорировали пункты 1—6 и мошенник уже добрался до счета, списать деньги он не сможет. А вы зафиксируете попытку хищения и обратитесь куда надо. В банк. С рассказом об этом случае.

8. Как давно вы включали модуль NFC на смартфоне?

Делайте это непосредственно перед оплатой покупки. Не уходите от устройства приема платежей, пока не убедитесь, что операция завершена. А потом отключайте модуль.

9. Как часто вы переходите по ссылкам из писем?

Фишинг — способ интернет-мошенничества через электронную почту с просьбой перейти по ссылке или уточнить реквизиты карты, например. Не нажимайте на ссылки в письмах от незнакомых адресатов, если не хотите стать его жертвой! Вместо перехода по ссылке от вроде бы вашего банка зайдите в личный кабинет и проверьте информацию там. Перед оплатой на сайте онлайн убедитесь, что он действительно принадлежит компании: все буквы и символы в доменном имени должны совпадать. Можно проверить сайт через cервис Whois. Хорошо сохранять нужные страницы в закладках браузера и заходить на сайты банков и интернет-магазинов оттуда.

10. Как часто вы вступаете в разговор с банковскими сотрудниками в ответ на их звонок?

Вишинг — интернет-мошенничество по телефону. Если звонят якобы из вашей кредитной организации, сбросьте звонок и позвоните в банк сами. Тогда вы точно будете уверены, что общаетесь с банковским сотрудником.

11. Торопитесь ли вы, когда совершаете операции по карте в банкомате, дождавшись своей очереди?

Будьте внимательны, когда совершаете операции по карте в банкомате. Убедитесь, что операция предыдущего клиента завершена. Не проводите операцию, если рядом находятся люди, не внушающие доверия. Перед уходом убедитесь, что ваша операция закончена, а чек — у вас в руках. Не выбрасывайте его в ближайшую урну. Не совершайте операции в банкомате по чьей-либо просьбе.

12. Ко скольким приложениям и сайтам привязана ваша карта для оплаты?

Не стоит оставлять в Интернете информацию с номерами ваших карт, номером телефона, привязанным к ним, или данные о том, клиентом каких банков вы являетесь. Вот не нужно. Галочку «запомнить карту» игнорируйте максимально.

FinTok: как не попасть на удочку мошенников Каждый день в «Народный рейтинг» поступают отзывы от пользователей, которые столкнулись с мошенничеством. Поговорим о наиболее распространенных приемах злоумышленников с руководителем отдела интерактивных сервисов Банки.ру Еленой Кузнецовой.



Бонус:

В мобильном приложении можно установить лимиты на расходные операции по карте и снятие, а перед крупной покупкой — увеличивать их. Так у мошенников не будет возможности сразу похитить большую сумму.

Мошенники изобретательны. Представьте себя на их месте. Какими слабыми местами в вашей финансовой защите воспользовались бы? Просчитайте и устраните!

Многие из этих правил очевидны, но лучше десять… нет, двенадцать раз перестраховаться, чем однажды попасться. И, конечно, знать правила и применять их в жизни — не одно и то же.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru

