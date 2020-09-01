Чтобы защитить персональные данные россиян — покупателей иностранных интернет-магазинов, в «Деловой России» предлагают изменить законодательство, пишет «Коммерсант» . Организация предлагает идеи в области защиты персональных данных россиян при трансграничных платежах банковскими картами. Там подсчитали, что около 30% платежей по всем российским картам через Интернет уходят в адрес лидеров зарубежной электронной коммерции, объем таких трансакций превысил 300 млрд рублей.

По словам участвовавшего в разработке рекомендаций главы компании ChronoPay Павла Врублевского, данные, которые покупатель указывает при приобретении товаров на зарубежных сайтах, относятся к персональным данным физлиц в понимании профильного закона (152-ФЗ), а также являются персональными платежными данными, хотя в законодательстве нет такого определения. По 152-ФЗ при сборе персональных данных, в том числе в сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись, хранение с использованием баз на территории РФ. Сейчас платежные данные не защищены при трансграничных платежах, отмечают эксперты «Деловой России».

При внутрироссийских трансакциях есть еще одно звено — так называемые платежные шлюзы, которые сохраняют первую копию персональной платежной информации. «Деловая Россия» предлагает правительству обязать ЦБ и иные ответственные органы принять законодательные изменения в 161-ФЗ, в результате которых международные платежные системы будут вынуждены осуществлять трансграничные интернет-расчеты по картам россиян только через зарегистрированные в России платежные шлюзы, поясняют собеседники из числа разработчиков. Это принесет дополнительные средства в виде комиссий отрасли, которые сейчас Россия «фактически дарит», следует из документа.

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ Всего в утекшей базе содержится более 800 тыс. строк, из которых более 550 тыс. содержат данные клиентов российских банков.

Эксперты считают предложения бессмысленными. Персональной информации держателей карт в платежной трансакции нет, любой посредник в проведении трансакции будет только лишним барьером для передачи информации, обработки платежей, расчетов, для защиты от мошенников. Уже принят «пакет Яровой», который обеспечивает хранение в РФ копии всех данных, передаваемых через Интернет, эта обязанность возложена на операторов связи, дополнительное их хранение банками не решит никакой задачи, отметили эксперты.