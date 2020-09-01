В России 39% семей, где люди намерены платить за собственное высшее образование и образование своих детей, собираются получить необходимые на это средства за счет накоплений. Такие данные своей дочерней компании «Сбербанк страхование жизни» приводит Сбербанк.

В ходе опроса, проведенного страховщиком накануне Дня знаний среди жителей 37 российских городов, также выяснилось, что в среднем россияне готовы копить на эти цели около 470 тыс. рублей.

Чаще всего к накоплению средств на образование — от числа готовых платить за него — склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.

Молодежь в возрасте 18—30 лет готова копить на обучение около 400 тыс. рублей, а 30—40-летние — уже 632 тыс. Опрошенные с высшим и послевузовским образованием будут копить на эту цель почти 512 тыс. рублей. Участники опроса, чьи доходы позволяют купить крупную бытовую технику, собираются копить около 500 тыс. рублей, россияне, которые в состоянии купить новый автомобиль, — около 550 тыс., а те, кто в состоянии купить квартиру или новый дом, — почти 700 тыс. рублей.

Женщины оценивают необходимую сумму накоплений в 526,5 тыс. рублей, мужчины — в 423,1 тыс. Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Москвы.

«Ромир»: отношение россиян к платному образованию меняется Две трети респондентов готовы платить за образование не более 50 тыс. рублей в год, еще около четверти — от 50 тыс. до 100 тыс.

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тыс. рублей в год. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Ярославля, Красноярска и Иркутска.

По мнению 80% участников опроса, образование — это залог жизненного успеха. Около трех четвертей россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше, 84% — делать карьеру быстрее или намного быстрее. Подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.



По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, а также в области экономики, финансов и управления.