Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 50 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,8 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,36—73,77 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,91 рубля, уменьшившись на 47 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,8 тыс. сделок на 253,8 млн евро по курсам от 87,6625 до 88,3825 рубля за евро.

Доллар к вечеру спустился, но все так же остается в стратегически верном и комфортном диапазоне 73—75 рублей, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Есть шанс, что в среду мы увидим еще какое-то ослабление позиций американской валюты, но слишком резкого снижения ждать не имеет смысла. Евро слегка дешевеет и стоит 88,22 рубля, сохраняясь внутри рамок 88—89 рублей», — комментирует эксперт.