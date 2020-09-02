Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:01 мск повысился на 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 7 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:12 мск курс доллара составил 73,81 рубля (плюс 24 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 5 копеек и составил 87,71 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра по паре доллар/рубль ожидается снижение в район 72,7 рубля.

По словам главного аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, накануне рубль продолжил укрепляться к доллару, несмотря на отсутствие сильных фундаментальных поводов для этого. Сегодня можно ожидать завершения этого процесса и возврата пары доллар/рубль выше отметки 74.