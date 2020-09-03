ВТБ запустил новую программу для сделок с готовой недвижимостью. Теперь клиенты могут купить или продать квартиру, которая оформлена в ипотеку в другом банке. Процедура максимально проста для продавца и покупателя и проходит одномоментно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Услуга предназначена для клиентов, приобретающих в кредит вторичное жилье, по которому у текущего владельца заключен ипотечный договор в любом другом российском банке. Первые сделки уже прошли в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Магаданской областях», — говорится в релизе.

В рамках новой программы покупатель объекта получает в ВТБ ипотечный кредит, а продавец — средства для погашения действующей задолженности всего по двум документам. Данные сделки проходят одновременно с использованием аккредитива, что гарантирует их прозрачность и безопасность. Далее продавец гасит свой кредит в другом банке, новые права собственности регистрируются в Росреестре, покупатель приобретает квартиру, а продавец получает денежные средства. Если по каким-то причинам сделка не состоится, это не повлияет на кредит продавца квартиры — он перейдет в банк ВТБ с более низкой ставкой и ежемесячным платежом.

Условия доступны во всех регионах присутствия банка. Максимальная сумма кредита для покупателя составляет 60 млн рублей (но не более 90% от стоимости жилья), для продавца — 30 млн рублей (до 70% от стоимости жилья). Покупателю доступны все предложения ВТБ по ипотеке на вторичное жилье с процентной ставкой от 7,4% годовых. Комиссия за перевод в другой банк в рамках сделки отсутствует.

