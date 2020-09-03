Российская экономика должна расти на 3—5% в год, чтобы выйти в топ-5 экономик мира, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума «Иммунная система мировой экономики».

«Президентом еще в мае 2018 года поставлена задача стать пятой экономикой в мире. А для того, чтобы стать пятой экономикой в мире, недостаточно расти темпами 1,5—2% в год, нужно выйти на траекторию устойчивого роста минимум 3—4%, а лучше 5%. Тогда можно серьезно говорить о динамичном росте, изменении промышленного уклада, ухода от сырьевой экономики к экономике знаний, к экономике высокотехнологичной продукции. Это среднесрочные мероприятия, и над ними правительство работает», — сказал Борисов.

По его словам, краткосрочный план восстановления экономики РФ на 2020—2021 годы представлен президенту и «практически одобрен». «Первоочередные меры в виде плана подъема экономики, рассчитанные на 2020—2021 годы, он [план] уже практически представлен президенту, и будем считать, что он одобрен и реализуется, и сегодня содержит конкретные меры поддержки различных отраслей», — сказал Борисов.

«Но я бы назвал это тушением пожара. Более системная, вдумчивая работа предстоит на рубеже 2022—2027 годов, когда мы должны создать условия для динамичного развития экономики в целом за счет системообразующих отраслей, чтобы обеспечить рост экономики не менее 3—4% ежегодно. Вот какая задача стоит», — отметил вице-премьер.



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Также правительство и бизнес совместно работают над разработкой среднесрочных мер поддержки системообразующих отраслей, отметил Борисов. «Мы с коллегами, в основном с коллегами не чиновниками, а из бизнеса различных отраслей, сейчас активно работаем над среднесрочными мерами восстановления, мы даже назвали — перезапуска экономики. На что нужно акцентировать (внимание. — Прим. ред.), какие приоритеты нужно реализовать на практике, чтобы обеспечить динамичный рост нашей экономики. Так вот наше коллегиальное мнение, что упор надо сделать на системообразующие отрасли», — сказал он. Речь идет об автомобилестроении, авиации, тяжелом машиностроении. Борисов также заявил, что Кабмин намерен поддержать радиоэлектронный комплекс и нефтегазохимическую отрасль в рамках работы по восстановлению экономики.

