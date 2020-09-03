Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,51 рубля. С начала торговой сессии было проведено 51,1 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,87—75,85 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,175 рубля, уменьшившись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,1 тыс. сделок на 292,6 млн евро по курсам от 88,6525 до 89,575 рубля за евро.

Пара доллар/рубль в первой половине дня уходила под 75 рублей, однако ухудшение внешнего фона позволило доллару отыграть большую часть потерь и вернуться выше данной отметки, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Если «быкам» удастся удержать американскую валюту над данным уровнем, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой, у них появится шанс на обновление локальных максимумов. Однако, с точки зрения фундаментальных факторов, мы не видим особых поводов для продолжения восходящей динамики», — рассуждает эксперт.

По его прогнозу, в среднесрочной перспективе, в случае удержания нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов за баррель, существует высокая вероятность возвращения американской валюты в диапазон 70—75 рублей.