Кредитные организации считают направление перспективным и разрабатывают новые продукты для самозанятых, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на участников рынка. Банки начинают борьбу за новый тип зарплатных клиентов — самозанятых партнеров крупных компаний, в последнее время состоялся ряд масштабных сделок с курьерскими службами. Как они рассказали, Тинькофф Банк начал обслуживать часть курьеров «Сбермаркета». В «Сбермаркете» и Тинькофф Банке эту информацию не прокомментировали. В сервисе указали, что «для регистрации в качестве самозанятых курьеры и эксперты по закупкам» сами выбирают и используют различные банковские сервисы. Источники в банках утверждают, что решение почти всегда остается за работодателем, а не за самозанятым.

Также курьеров Delivery Club стал обслуживать банк «Веста». В «Весте» и Delivery Club подтвердили факт сотрудничества. Работу с самозанятыми в банке считают перспективной и «наблюдают постоянный прирост клиентов», отметили в кредитной организации.

По данным ФНС, на 28 августа 2020 года количество самозанятых граждан превысило 1 млн человек. Законодательство не ограничивает способы получения денежных средств от осуществления деятельности самозанятыми гражданами, а также не регламентирует порядок открытия расчетных счетов налогоплательщиками НПД, пояснили в ФНС. В целом информационный обмен с ФНС в отношении самозанятых осуществляют 16 банков.

Более трети от всех самозанятых России зарегистрировано в Москве Об этом сообщили в мэрии Москвы.

По словам источника издания, самозанятые приносят банкам доход в основном от обслуживания счета. Также для их модели поведения свойственно регулярное снятие наличных, а это «предмет большего интереса со стороны регулятора», хотя за такие операции банки берут повышенные комиссионные.

Впоследствии банки могут работать с самозанятыми и как с заемщиками, предлагая им кредитные продукты, говорит представитель крупного банка. Риск в том, что мало гарантий сохранения постоянной занятости и дохода. По словам банкиров, привлечение в качестве сотрудников самозанятых позволяет существенно снизить налоговую и административную нагрузку, что в период кризиса для малого бизнеса особенно важно. Самозанятым требуется определенный набор банковских продуктов и сопровождающих сервисов — от сервиса быстрых выплат до получения практических знаний в области налогов, законодательства, регулирования рынка, на котором они работают, отметили в кредитных организациях.