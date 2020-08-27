Количество самозанятых выросло в первом полугодии текущего года вдвое, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на молодежном форуме «iВолга».

«Тема самозанятых получила очень мощное развитие, это тот проект, который и так развивался. У нас была возможность у самозанятых в 19 регионах получать такой статус, теперь с 1 июля все без исключения субъекты получили такую возможность, и большинство воспользовалось. У нас по итогам полугодия в два раза увеличилось число самозанятых», — сказал он, не уточнив точное количество пользователей такого налогового статуса.

Министр отметил, что статус самозанятого — это не только возможность для граждан без лишних проблем законно заниматься предпринимательством, но и серьезный вызов всей системе этого вида деятельности. Решетников сравнил самозанятых с агрегаторами, которые «разрушили традиционные фирмы», например, таксопарки начали конкурировать с ресторанами в заказе еды. «Так и самозанятые являются конкурентами традиционных трудовых отношений и тоже стимулируют и «удаленку», и все другие процессы», — заключил он.

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С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 субъектов РФ, а с 1 июля все регионы получили право ввести на своей территории этот режим.