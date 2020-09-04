Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил письмо главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой провести проверку обоснованности повышения тарифов на мобильный Интернет ведущими сотовыми операторами в период пандемии коронавируса. Копия обращения имеется в распоряжении ТАСС .

«В последнее время компании сотовой связи пытаются получить сверхприбыли за счет коронавирусного всплеска интернет-серфинга и вынужденного увеличения потребительского спроса на интернет-связь», — утверждает Миронов.

По его словам, операторы в одностороннем порядке начали отказываться от программ с безлимитным Интернетом и повышать их стоимость на фоне падения курса рубля. Парламентарий также сослался на прогнозы экспертов, согласно которым увеличение цен на услуги мобильного Интернета в период пандемии может составить 15—20%.

Операторы отказываются от безлимитных тарифов Это связано с падением выручки компаний и ростом трафика.

«Прошу вас, учитывая вышеизложенное и повышенную социальную значимость услуги предоставления мобильного Интернета, ярко проявившуюся в настоящее время, провести мониторинг роста цен, дать правовую оценку обоснованности повышения тарифов ведущими компаниями сотовой связи и принять меры в случае нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в обращении.

В целом Миронов ратует за бесплатный мобильный Интернет на кризисное время, следует из недавней публикации на его сайте.

По его словам, сегодня сотовая связь, в том числе предоставление мобильного Интернета, стала социально значимой услугой. «Пора переходить к практическим шагам: ввести государственное регулирование тарифов, а на время действия режима повышенной готовности сделать эту услугу бесплатной, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета», — пишет глава «Справедливой России».

«Власти на разных уровнях активно переводят госуслуги в онлайн, внедряют всевозможные мобильные приложения. Цифровизация — это, конечно, здорово, только людям за все приходится платить из своего кармана. Но раз государство побуждает граждан к более интенсивному использованию Интернета, оно должно избавить их от дополнительных расходов», — рассуждает он.

Миронов напомнил, что с 1 апреля 2020 года в России проводится эксперимент по безвозмездному доступу пользователей фиксированного Интернета к наиболее посещаемым ресурсам, но добавил, что за прошедший период к эксперименту подключился лишь один провайдер, обслуживающий незначительное число абонентов.



«Уверен, что бесплатный мобильный Интернет в сегодняшней сложной ситуации станет хорошим подспорьем для многих россиян», — заключил политик.