Уровень проблемных долгов в ВТБ из-за пандемии вырос незначительно — с 4,7% до 5%. Об этом сообщил президент банка Андрей Костин на Московском финансовом форуме.

«Мы, конечно, испытываем некоторые проблемы, но в целом, если брать, допустим, уровень проблемных долгов, то он очень мало изменился. Вот по банку ВТБ он вырос с 4,7% до 5%. Практически это небольшая корректировка», — отметил глава ВТБ.



По его словам, банк реструктурировал порядка 14% всего кредитного портфеля. «Но мы сейчас видим к концу лета резкое падение обращений такого рода. Это показывает, что экономика, предприятия и граждане выходят на нормальный ритм работы. Я думаю, что худшие наши опасения не подтвердились», — заявил Костин.