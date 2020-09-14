Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтруд России и подведомственный ему Роструд. Данные проверки опубликованы на сайте СП.

Как уточняется, оба ведомства участвуют в трех государственных программах: «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения» и «Доступная среда» (в том числе Минтруд — как ответственный исполнитель). «По итогам 2019 года расходы по госпрограммам исполнены на высоком уровне — от 97,9% до 99,4%, а вот с реализацией получилось значительно хуже: не выполненными остались около четверти целевых показателей», — пришли к выводу аудиторы.

«В основном неисполнение связано с тем, что у нас ряд субвенций и субсидий, которые получают регионы и направляют на социальную поддержку граждан, имеют заявительный характер. То есть все зависит от того, насколько граждане сами заявят свои права на получение соответствующей финансовой помощи», — объяснил ситуацию на коллегии СП аудитор Сергей Штогрин.

Всего Минтруд в прошлом году допустил 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн рублей, больше всего — при предоставлении и использовании субсидий. В частности, в ряде случаев министерство без объяснения причины увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций.

В релизе СП даются дополнительные подробности по нарушениям, а также перечисляется ряд нарушений со стороны Роструда.



В развернутом заключении по Минтруду в числе прочего представлен анализ результатов реализации национальных и федеральных проектов (согласно данным документа, речь идет о нацпроекте «Демография» и включенных в него федеральных проектах «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни»). Из анализа, например, следует, что «не достигнуто значение показателя «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 ребенка на одну женщину)». При плановом значении 1,63 в 2019 году значение показателя, по оценке Росстата, составило 1,503». Кроме того, прогнозное значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет» составило 23,66 года при плановом значении 24,82 года. Показатель «Смертность мужчин в возрасте 16—59 лет» составил 719,3 на 100 тыс. человек при плановом значении 682.