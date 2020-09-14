Банк «Уралсиб» подключил банк-партнер — Трансстройбанк к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты Трансстройбанка могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Схема подключения к СБП, в которой банк «Уралсиб» выступает в качестве TPP (банка-провайдера), была специально разработана с учетом потребностей банков, которым для оперативного запуска сервиса необходим технический партнер. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ», которое позволит подключиться к СБП и реализовать переводы C2C и С2В без интеграции с учетными системами и ДБО банка за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом», — говорится в релизе.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге «Уралсиба», так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.