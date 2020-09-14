Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,61% и составил 2 928,38 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,44%, до отметки 1 228,48 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 2,68%, «Норильского никеля» — на 0,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,3%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 0,76%, «Газпрома» — на 0,23%.

Российский фондовый рынок в понедельник продолжил восстановление, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, поддержку нашему рынку оказала динамика внешних фондовых площадок, а сдерживала покупки в российских бумагах динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 39,7 доллара.

«В рамках прошлой недели индекс Мосбиржи вплотную подошел к поддержке, расположенной на уровне 2 850 пунктов, после чего началось восстановление. Однако говорить о возобновлении роста не приходится. С технической точки зрения пробой восходящего тренда и закрепление индекса Мосбиржи ниже 3 000 пунктов в начале сентября сигнализируют о развороте рынка», — комментирует эксперт.