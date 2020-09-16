Владельцы цифровых карт РГС Банка получили возможность снимать наличные и пополнять счет в банкоматах с функцией NFC, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для активации сервиса клиенту достаточно привязать свою цифровую карту к одному из электронных кошельков в своем смартфоне (в банке реализована токенизация карт через сервисы Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и Samsung Pay), получить PIN-код по карте в контакт-центре и начать пользоваться услугой», — говорится в релизе.

Снимать наличные, совершать переводы или пополнять счет цифровой банковской карты в банкоматах с функцией NFC просто. Необходимо поднести телефон к специальному стикеру со значком бесконтактного считывания данных на банкомате, ввести запрашиваемый ПИН-код банковской карты и провести необходимую операцию.

Операции для клиента бесплатны. Дневной лимит выдачи наличных составит 350 тыс. рублей / 6 тыс. долларов США, месячный лимит — 1 млн рублей / 16 тыс. долларов США.

