Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,78% и составил 2 980,58 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,05%, до отметки 1 253,68 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 1,59%, «Норильского никеля» — на 0,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,54%, Мосбиржи — на 1,22%, «Газпрома» — на 2,51%.

Российский рынок вновь открылся вверх на позитивном внешнем фоне и вслед за кратковременной коррекцией продолжил активно повышаться, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрий Бабин. В результате российские индексы обновили двухнедельные вершины, уточняет он.

«Незадолго до старта российской сессии внешний фон умеренно ухудшился, но после нашего открытия мировые площадки вернулись к восходящей динамике, а нефть совершила рывок вверх. Благодаря этому наши индексы ускорили рост, обновляя локальные вершины», — комментирует эксперт.

Во второй половине наших торгов нефтяные цены стали сдавать позиции, но российский рынок почти не реагировал на этот негатив. Лишь в конце сессии российские индексы сдержанно скорректировались, оставаясь около достигнутых максимумов, заключает аналитик.