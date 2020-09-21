Налоговый вычет может выступать в качестве финансовой подушки безопасности, заявил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров в интервью «Ведомостям» . По его словам, это хорошая мера поддержки бизнеса.

«Наличие вычетов, в принципе, может выступать в качестве финансовой подушки безопасности, виртуальной заначки или 13-й зарплаты по итогам года. С моральной и материальной точек зрения это хорошая поддержка, особенно в кризис. По опыту антикризисных мер 2020 года можно отметить, что вычеты стали одним из инструментов поддержки предпринимательства. Например, этим летом были значительно расширены возможности применения и объемы вычетов для самозанятых», — отметил Назаров.

НИФИ: потенциал налоговых вычетов большой, но задействован менее чем на четверть Институт с прошлого года разрабатывает предложения по автоматическому начислению вычетов.

Совершенствование механизма вычетов должно одновременно идти в трех направлениях, рассказал он. «Во-первых, переход от бумажной к электронной форме предоставления заявлений. Основы для такого перехода есть, в частности, в законопроекте Минфина. Во-вторых, необходимо сокращение состава документов, которые налогоплательщик должен представлять в налоговые органы, за счет получения электронных версий самих документов или содержащейся в них информации от третьих лиц. Важнейший момент – совершенствование межведомственного документооборота, который позволит формировать необходимые документы автоматически, в том числе с использованием блокчейн-решений. В-третьих, автоматизация заполнения документов, в частности – предзаполнение налоговой декларации налоговыми органами на основании имеющейся у них информации, а также обеспечение полной интеграции данных формы 2-НДФЛ с процедурой электронного заполнения налоговой декларации в личном кабинете налогоплательщика в части вычетов», — пояснил директор НИФИ.

Как он прокомментировал изданию, все это позволит на следующем этапе выйти на проактивный режим вычетов без участия налогоплательщика. Фактически без изменения законодательства и без внесения изменений в бюджет институт предлагает оформить гражданам «карту со скидкой» в 13% на социальные услуги, отметил Владимир Назаров.