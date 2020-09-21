Потенциал вычетов очень большой, но сейчас он задействован меньше чем на четверть, заявил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров в интервью «Ведомостям» . По его словам, чтобы налоговые вычеты получили популярность, о них нужно рассказывать людям.

«Например, только 2% граждан, имеющих право на получение социальных вычетов, реализовали эту возможность в 2019 году. Тогда как общий потенциал вычетов, по нашим расчетам, более 500 миллиардов рублей, или 0,5% ВВП. Эти деньги зашиты в национальную систему поддержки граждан, но никак не используются», — пояснил Назаров.

Он отметил, что в процентном отношении наиболее востребованы крупные вычеты по недвижимости и финансовым инструментам. «Чтобы налоговые вычеты получили популярность, о них нужно людям рассказывать, причем в доступной форме. Важно создать ощущение значимости вычета для семейного бюджета. Но главное – расширению практики налоговых вычетов препятствует сложная процедура их оформления, требующая специальных знаний и большого терпения. То есть издержки налогоплательщика на оформление выплат могут превышать эффект от самих вычетов. Поэтому в процентном отношении наиболее востребованы крупные вычеты по недвижимости и финансовым инструментам», — заявил Назаров.

Костин предложил ввести налоговый вычет для малоимущих семей В прошлом году Андрей Костин предлагал отменить НДФЛ для малоимущих семей, но, по признанию банкира, эта тема «не нашла поддержки».

Директор НИФИ рассказал, что институт с прошлого года разрабатывает предложения по автоматическому начислению вычетов.

«Это, прежде всего, вопросы упрощения порядка оформления социальных вычетов по НДФЛ. Цель – продемонстрировать, как можно увеличить долю и объем социальных налоговых вычетов без изменения критериев их получения, исключительно за счет повышения качества администрирования. Мы проанализировали передовой зарубежный опыт и подготовили рекомендации по изменению процедуры оформления, межведомственного взаимодействия и по нормативному регулированию налоговых вычетов. Чтобы, например, при оплате услуг стоматолога или образовательных курсов онлайн вам просто капали на счет деньги вычета. Чтобы их можно было увидеть и получить по итогам месяца или года. По сути, чтобы работал обычный кешбэк, который, в отличие от вычетов, уже понятен каждому», — рассказал Назаров.