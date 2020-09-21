Проектное финансирование жилищного строительства в августе продолжило рост , в том числе благодаря мерам государственной поддержки, говорится в материалах регулятора.



«За месяц количество счетов эскроу и объем средств на них увеличились на 21%, до 179,8 тыс. счетов и 607 млрд рублей соответственно», — отмечается в обзоре.

Общий лимит кредитных договоров с застройщиками превысил 1,8 трлн рублей.

Напомним, средства граждан — участников долевого строительства депонируются на счетах эскроу в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Финансирование строительства осуществляется за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика.

Закон распространил действие страховой защиты Фонда страхования вкладов на средства, размещенные гражданами на счетах эскроу в сумме не более 10 млн рублей. Средства страхуются в период со дня их размещения на счете эскроу до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и регистрации права собственности на первый объект долевого строительства, входящего в состав этого дома, или истечения срока депонирования.