🔹 В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2—6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт», уже рассматривают в Кабмине. По информации Счетной палаты, около 200 тыс. выпускников детдомов по всей стране не получили квартиры по достижении совершеннолетия — стоять на очереди людям приходится годами. Длительность ожидания жилья в среднем составляет семь лет, но в отдельных регионах — 20 и более лет. Ежегодно обеспечиваются жильем только около 10% сирот. Основная проблема, не позволяющая решить вопрос, — недостаток финансирования.

🔹 Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе. Такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России. Что касается размера доплаты, предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тыс. рублей). Также требуется дополнительное обсуждение вопроса, один родитель может претендовать на выплату или оба: скорее всего, целесообразна действующая модель, ведь средства перечисляются для ребенка.

🔹 Российская экономика имеет невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет, — это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Глава контрольного ведомства также отметил, что в прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 млрд рублей, из них 7,4 млрд поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года.



🔹 Случается, нужно перевести себе деньги в другой банк быстро и без комиссии. Или кому-то еще. Переписывать на бумажку ряд цифр с номера карты уже странно в XXI веке. Поэтому мы подключили у себя в смартфонах Систему быстрых платежей (СБП) и научим этому вас. Особенно клиентов Сбербанка.