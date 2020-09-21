Случается, нужно перевести себе деньги в другой банк быстро и без комиссии. Или кому-то еще. Переписывать на бумажку ряд цифр с номера карты уже странно в XXI веке. Поэтому мы подключили у себя в смартфонах Систему быстрых платежей (СБП) и научим этому вас. Особенно клиентов Сбербанка.

1. Что это такое вообще?

С помощью Системы быстрых платежей клиенты более чем 140 банков — участников СБП могут совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона друг другу. Еще можно оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и в Интернете по QR-коду.

2. Сколько можно перевести денег сразу?

Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тыс. рублей. Банки дополнительно могут устанавливать лимиты на суммы переводов или платежей. Некоторые банк разрешают переводить без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц.

3. Где находится СБП в смартфоне?

В приложении вашего банка, но ее нужно подключить самостоятельно. Если у вас один номер телефона на несколько карт разных банков, при подключении укажите, какая будет основной. Поменять банк и карту для получения переводов вы можете в ваших приложениях кредитных организаций.

4. Как подключить Систему быстрых платежей?

Если вы клиент Сбербанка, не читайте этот пункт и переходите сразу к следующему. Для остальных — пошаговый алгоритм:

а) скачайте и установите мобильное приложение банка, где выпущена ваша карта;

б) войдите в «Личный кабинет» или сразу в «Настройки» (зависит от приложения банка);

в) следующий пункт в приложениях различных банков может называться «Переводы», «Платежи и переводы», «Переводы по номеру телефона», «Контакты и переводы», зайдите в него.

г) далее найдите пункт «Система быстрых платежей» и передвиньте ползунок, чтобы включить эту функцию.

Вуаля! Вы можете использовать СБП!

5. Что не так с СБП для клиентов Сбербанка?

Не все пользователи могут сразу обнаружить функцию подключения СБП в приложении Сбербанка. Проведем вас по шагам:

а) в приложении «Сбербанк Онлайн» зайдите в свой профиль и откройте «Настройки»;

б) пролистайте вниз почти до самого конца, предпоследним пунктом будет «Система быстрых платежей»;

в) поставьте галочку, согласившись на обработку и передачу персональных данных в ПАО «Сбербанк», и нажмите «Подключить»;

г) во «Входящих переводах» нажмите «Подключить», затем подтвердите это в новой открывшейся вкладке.

Все! Вы тоже можете использовать СБП!

В новой вкладке будет указано, что необходимо выбрать приоритетную карту для получения переводов, иначе деньги будут поступать на любую активную карту в рублях. Для этого:

а) вернитесь на главную страницу приложения и нажмите на карту, которую хотите сделать основной;

б) войдите в «Настройки» этой карты;

в) пролистайте вниз, самым последним будет пункт «Приоритетная карта» (для входящих переводов), нажмите на этот пункт и подтвердите в новом окне.



Готово! Настройка активируется в течение часа.

Бонус

Предприниматели тоже могут использовать Систему быстрых платежей для приема платежей. Для этого им нужно обратиться в банк — участник СБП и подписать с ним договор, а затем выбрать способ использования сервиса.

Есть несколько сценариев использования СБП:

— QR-наклейка для точек с небольшим потоком людей.

— QR-код на кассе для торговых точек с оборудованием, на котором можно показать QR-код.

— Мгновенный счет для интернет-торговли при оплате клиентом товаров, услуг с телефона.

— Подписки — списания средств в пользу бизнеса. Комиссии за прием платежей для бизнеса составляют максимум 0,7%.

Подробности можно узнать в банках — участниках СБП и на сайте ЦБ .

Если покупатель возвращает товар, который был оплачен через Систему быстрых платежей, то средства возвращаются также через СБП. Покупатель должен обратиться в магазин с чеком за покупку, где указан номер операции и номер телефона, по которому была совершена оплата. По этим реквизитам продавец сделает обратную операцию, и средства сразу поступят покупателю на счет.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru

