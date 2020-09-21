Случается, нужно перевести себе деньги в другой банк быстро и без комиссии. Или кому-то еще. Переписывать на бумажку ряд цифр с номера карты уже странно в XXI веке. Поэтому мы подключили у себя в смартфонах Систему быстрых платежей (СБП) и научим этому вас. Особенно клиентов Сбербанка.
1. Что это такое вообще?
С помощью Системы быстрых платежей клиенты более чем 140 банков — участников СБП могут совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона друг другу. Еще можно оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и в Интернете по QR-коду.
2. Сколько можно перевести денег сразу?
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тыс. рублей. Банки дополнительно могут устанавливать лимиты на суммы переводов или платежей. Некоторые банк разрешают переводить без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц.
3. Где находится СБП в смартфоне?
В приложении вашего банка, но ее нужно подключить самостоятельно. Если у вас один номер телефона на несколько карт разных банков, при подключении укажите, какая будет основной. Поменять банк и карту для получения переводов вы можете в ваших приложениях кредитных организаций.
4. Как подключить Систему быстрых платежей?
Если вы клиент Сбербанка, не читайте этот пункт и переходите сразу к следующему. Для остальных — пошаговый алгоритм:
а) скачайте и установите мобильное приложение банка, где выпущена ваша карта;
б) войдите в «Личный кабинет» или сразу в «Настройки» (зависит от приложения банка);
в) следующий пункт в приложениях различных банков может называться «Переводы», «Платежи и переводы», «Переводы по номеру телефона», «Контакты и переводы», зайдите в него.
г) далее найдите пункт «Система быстрых платежей» и передвиньте ползунок, чтобы включить эту функцию.
Вуаля! Вы можете использовать СБП!
5. Что не так с СБП для клиентов Сбербанка?
Не все пользователи могут сразу обнаружить функцию подключения СБП в приложении Сбербанка. Проведем вас по шагам:
а) в приложении «Сбербанк Онлайн» зайдите в свой профиль и откройте «Настройки»;
б) пролистайте вниз почти до самого конца, предпоследним пунктом будет «Система быстрых платежей»;
в) поставьте галочку, согласившись на обработку и передачу персональных данных в ПАО «Сбербанк», и нажмите «Подключить»;
г) во «Входящих переводах» нажмите «Подключить», затем подтвердите это в новой открывшейся вкладке.
Все! Вы тоже можете использовать СБП!
В новой вкладке будет указано, что необходимо выбрать приоритетную карту для получения переводов, иначе деньги будут поступать на любую активную карту в рублях. Для этого:
а) вернитесь на главную страницу приложения и нажмите на карту, которую хотите сделать основной;
б) войдите в «Настройки» этой карты;
в) пролистайте вниз, самым последним будет пункт «Приоритетная карта» (для входящих переводов), нажмите на этот пункт и подтвердите в новом окне.
Готово! Настройка активируется в течение часа.
Бонус
Предприниматели тоже могут использовать Систему быстрых платежей для приема платежей. Для этого им нужно обратиться в банк — участник СБП и подписать с ним договор, а затем выбрать способ использования сервиса.
Есть несколько сценариев использования СБП:
— QR-наклейка для точек с небольшим потоком людей.
— QR-код на кассе для торговых точек с оборудованием, на котором можно показать QR-код.
— Мгновенный счет для интернет-торговли при оплате клиентом товаров, услуг с телефона.
— Подписки — списания средств в пользу бизнеса. Комиссии за прием платежей для бизнеса составляют максимум 0,7%.
Подробности можно узнать в банках — участниках СБП и на сайте ЦБ.
Если покупатель возвращает товар, который был оплачен через Систему быстрых платежей, то средства возвращаются также через СБП. Покупатель должен обратиться в магазин с чеком за покупку, где указан номер операции и номер телефона, по которому была совершена оплата. По этим реквизитам продавец сделает обратную операцию, и средства сразу поступят покупателю на счет.
Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru