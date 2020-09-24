Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) в августе 2020 года по сравнению с июлем сократилось на 14,2% и составило 86,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в августе не изменилось.

Объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным «Автостата», в августе 2020-го уменьшился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129,1 тыс. единиц.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (6,4 тыс. ед.), Московской области (4,9 тыс.), Санкт-Петербурге (4,8 тыс.), а также республиках Татарстан (4,4 тыс.) и Башкортостан (3,7 тыс.).

Самый большой рост выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдался в Нижегородской (+24,7%), Свердловской (+20,7%), Тюменской (+16,8%) и Ульяновской (+12,5%) областях, а также в Краснодарском крае (+11,2%). Снижение данного показателя зафиксировано в Кемеровской области (-30,5%), Чувашской Республике (-17,5%), Тульской области (-11,6%), а также в Республике Башкортостан (-8,2%) и Московской области (-5,4%).