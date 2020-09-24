Крупнейший российский сотовый оператор МТС готовится внедрять технологию виртуальных сим-карт (eSIM) после принятия соответствующей нормативно-правовой базы, которая позволит полноценно внедрить технологию, заявил президент МТС Алексей Корня в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«По eSIM мы ждем, когда будет соответствующая регуляторика, которая позволит нормальное полноценное внедрение этой технологии, и готовимся к его внедрению», — сказал Корня.

Минкомсвязь: более 10 млн абонентов с eSIM появятся в России через три года Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

Глава МТС пояснил, что все решения, представленные на рынке на сегодняшний день, — тестовые, которые предполагают визит в офис. Компания планирует предоставлять такую услугу полноценно, когда будет готова соответствующая нормативно-правовая база.

«Регуляторика позволит разрабатывать уже полноценное решение. Пока мы готовимся», — резюмировал Корня.