После ускорения в начале сентября восстановление экономической активности на неделе с 14 по 18 сентября продолжилось более умеренными темпами. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.

«После временного ускорения в начале сентября восстановление экономической активности продолжилось более умеренными темпами. Платежи в отраслях потребительского спроса ожидаемо показывают корректирующее снижение с достигнутых летом повышенных уровней на фоне постепенного насыщения отложенного спроса. Продолжается тренд на восстановление финансовых потоков в отраслях инвестиционного спроса. Объем платежей в отраслях, ориентированных на экспорт, устойчиво держится на пониженном уровне», — отмечается в обзоре.

Скользящее четырехнедельное среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня (среднего уровня дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) на рабочей неделе с 14 по 18 сентября составило минус 7,3% после минус 6% неделей ранее (7—11 сентября). Входящие платежи без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления остаются вблизи «нормального» уровня: отклонение составило минус 1% против минус 0,4% неделей ранее.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на отчетной неделе продолжилось снижение входящих финансовых потоков, однако отклонение от «нормального» уровня по-прежнему находится в зоне положительных значений. В среднем за последние четыре недели превышение составило 5,1% (5,9% неделей ранее).

В отраслях, ориентированных на экспорт, на отчетной неделе отставание входящих потоков от «нормального» уровня вновь усилилось. Отклонение в среднем за последние четыре недели составило минус 22,4% (минус 20,6% неделей ранее).



В отраслях государственного потребления отклонение входящих потоков от «нормального» уровня за неделю с 14 по 18 сентября составило минус 5,8% по сравнению с минус 1% неделей ранее.