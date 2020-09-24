Российские фондовые торги завершились в четверг в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,12% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 912,76 пункта. Индекс РТС просел на 0,57% — до отметки 1 188,98 пункта.

В частности, серьезное снижение котировок показали бумаги Mail.ru — на 5,56%.



«В четверг российский фондовый рынок растерял часть роста предыдущего дня на умеренно негативном внешнем фоне, — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,6%, отступив в район 41,5 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных площадок не дала дополнительных ориентиров нашим акциям. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,1% и 0,4% соответственно… Аутсайдерами торгов выступили бумаги Mail.ru, ММК и «Яндекса».

«На рынке акций выделяется падение в цене расписок Mail.ru Group на ожиданиях SPO на сумму 200 миллионов долларов и конвертированных облигаций на 400 миллионов долларов», — поясняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.



Зварич обращает внимание на то, что в ходе сессии рынок уходил ниже отметки 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи, «но в дальнейшем смог найти силы и отыграть данную отметку». «Однако пока это не меняет общей коррекционной картины. Индекс Мосбиржи движется в рамках нисходящего тренда, берущего начало от августовских максимумов, что говорит в пользу продолжения коррекции. При этом ближайшей поддержкой для рынка в текущий момент выступает отметка 2 850 пунктов», — рассуждает эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС были «под давлением пессимистичных настроений за рубежом и отдельных корпоративных факторов», отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Краткосрочный тренд на рынке остается нисходящим, поэтому в конце недели нельзя исключать обновления индикаторами очередных минимумов и движения к 2 850 и 1 160 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 850—2 950 пунктов», — указывает она.



«Ничего нового в новостном потоке нет: тот же COVID, распространяющийся быстрее, чем можно было себе представить. Вместе с ним распространяются и риски негатива внутри неокрепших экономик. Большая конференция Сбербанка никого в инвестиционном мире не впечатлила, позитивное влияние сделки между «Яндексом» и TCS два дня тянуло рынок вверх, но импульс иссяк», — описывает картину дня старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

