Сбербанк провел конференцию «СберКонф», на которой обещал рассказать о самой большой трансформации банка за всю его историю. Но объявленные новшества не вызвали каких-либо заметных движений котировок. Обыкновенные и привилегированные акции банка с начала торгов на Московской бирже снижались в пределах 1%.



О чем объявил Сбербанк?

Прежде всего глава Сбербанка Герман Греф официально объявил о смене логотипа группы. Главное — это отказ от слова «банк». Теперь логотип представляет собой зелено-сине-желтый незавершенный круг с зеленой галкой внутри и короткую надпись «Сбер». Сам ребрендинг не оказался новостью для рынка. О том, что Сбербанк уберет слово «банк» из своего логотипа, было известно еще с прошлого года, а новое лого показали за несколько дней до конференции.

Как сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, масштабной единовременной замены вывесок на всех банковских отделениях не планируется. Начиная с сегодняшнего дня новый логотип разместят только на крупных офисах Сбербанка, а в отделениях замена будет происходить постепенно вместе с ремонтом и переформатированием помещений. То есть процесс займет пять-шесть лет.

Вместе с тем сегодня был представлен новый формат отделения: без касс и перегородок, с кофейными столиками и детским уголком, идентификацией клиента по лицу и возможностью осуществлять операции без паспорта. Пока новое отделение можно увидеть только онлайн, но Сбербанк планирует запустить первый такой офис на следующей неделе.

Объявил Сбербанк и о выпуске новых «умных» банкоматов с биометрической идентификацией и голосовым управлением. Они тоже будут выводиться в сеть постепенно, вместе с заменой старых банкоматов, вышедших из эксплуатации. На полную замену сети понадобится порядка пяти — семи лет.

Еще одна новинка от Сбербанка — это первый мультихарактерный виртуальный ассистент «Салют». У помощника сразу три ипостаси: «Сбер», «Джой» и «Афина», — каждый со своими особенностями, чувством юмора и «взглядами на жизнь». Ассистенты будут доступны как на мобильных устройствах в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «СберСалют», так и на смарт-устройствах «Сбера» и не только. В частности, «Салют» будет доступен на новой «умной» приставке для телевизора SmartBox и смарт-дисплее/колонке «СберПортал».

Большая часть конференции была посвящена компаниям из экосистемы Сбербанка: уже известным Delivery Club, «Окко», «Самокату» и «СберМаркету», недавно запущенному стриминговому сервису «СберЗвук» и новой школьной цифровой платформе «СберКласс». Сбербанк делает ставку на интеграцию всех сервисов с виртуальным помощником и приложением самого банка. Для этого запущен SmartMarket — магазин «умных» приложений, где можно самостоятельно разрабатывать новые навыки для ассистента «Салют». Наконец, представлена первая общая подписка на сервисы экосистемы «СберПрайм».

Что это означает для банка?

Сбербанк в очередной раз заявил о том, о чем неоднократно говорилось в последние годы: банк делает ставку на развитие своей экосистемы. По словам Хасиса, «Сбер» в будущем планирует получать от небанковских продуктов 20—30% своих доходов. Какую долю в доходах небанковские сервисы занимают сейчас, первый зампред уточнять не стал.

Слухи о многомиллиардных затратах банка на ребрендинг Лев Хасис отверг. По его словам, все дополнительные затраты, которые у «Сбера» при этом возникают на протяжении пяти — шести лет, укладываются в 2,2—2,3 млрд рублей.

Почему рынок не реагирует?

Построение «Сбером» экосистемы — это давно не новость для рынка, что и показывает отсутствие курса стоимости акций, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Сегодняшнее мероприятие в первую очередь было нацелено на клиентов и носит, скорее, рекламный характер. Это событие важно для «Сбера» в первую очередь с точки зрения имиджа, поскольку на протяжении десятков лет Сбербанк был для миллионов людей именно банком», — отмечает он.

Аналитикам же еще предстоит оценить эффект трансформации на бизнес компании. «Трансформация банка и его экосистемы, о которой сегодня объявлено, может повлиять на стоимость и оценку компании в будущем. И в целом аналитики и инвесторы сейчас расценивают шаги Сбербанка как правильные. Однако отдача от этих шагов станет понятна позднее, поэтому в моменте особой реакции в котировках мы не наблюдаем», — полагает аналитик БКС Егор Дахтлер.

Сыграли свою роль и появившиеся накануне новости о планах «Яндекса» купить «Тинькофф». По мнению старшего директора Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, это могло оттянуть внимание инвесторов от Сбербанка.

Тем не менее завтра, 25 сентября, состоится годовое собрание акционеров Сбербанка, и в преддверии этого события ценные бумаги банка торгуются заметно лучше рынка, отмечает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Индекс Мосбиржи сейчас торгуется вблизи минимумов первой декады сентября, тогда как акции «Сбера» находятся на 5,5% выше этих отметок. Ожидается, что на годовом собрании акционеров будет подтверждена рекомендация выплатить дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли за 2019 год.

«Сбербанк довольно продолжительный период времени развивает собственную экосистему и уже добился определенных успехов. Вполне вероятно, что руководство «Сбера» держит козырь в рукаве, который сможет перекрыть тот позитивный новостной фон, сложившийся вокруг новостей о «Яндексе» и «Тинькоффе». Этот фактор также сможет оказать позитивное влияние на ценные бумаги Сбербанка», — считает Геннадий Салыч.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru