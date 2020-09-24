Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф представил новый логотип банка на конференции «СберКонф». Теперь логотип выглядит как зелено-сине-желтый круг с зеленой галкой внутри и словом «Сбер».



«Мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочка — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создания комфорта и возможностей для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента», — объяснил Герман Греф.

Банк подал заявку на новый логотип еще в мае 2019 года, зарегистрировали его в июне 2020-го. Теперь вся экосистема банка будет работать под именем «Сбер».



«Бренд «Сбер» претерпел существенную эволюцию. Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд», и был тепло встречен клиентами. Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом — «Сбер», — говорится в релизе компании.

Слоган — «Сбер.Всегда рядом!» — останется, еще одним стала фраза: «Сбер.Для жизни».



Как ожидается, внедряться новый бренд будет в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут заменяться на новые по мере необходимости.



Реклама тоже будет максимально сфокусирована на продвижении новых и существующих продуктов и сервисов. Значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется. Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на ключевых офисах кредитной организации в крупных городах. Ориентировочно в банке оценивают дополнительные расходы, помимо обычной деятельности на внедрение нового бренда, в сумму около 2,5 млрд рублей в течение пяти — шести лет.