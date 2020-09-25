Цены на товары из зарубежных онлайн-магазинов могут снизиться на 10%, прогнозируют в Совете ТПП РФ по развитию электронной коммерции. Об этом пишут «Известия» . Снижение может произойти, когда в России начнет развиваться сеть бондовых складов. Первый из них появится в Татарстане уже 1 ноября, его в качестве «пилота» запускает Почта России.

Бондовые склады уже распространены в мире, пояснили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Онлайн-продавцы арендуют площадь, а затем ввозят из-за рубежа товар и доставляют на такой склад. Компании могут сразу не проводить растаможку, хранить продукцию на бондовом складе можно до трех лет. Как только покупатель приобретает товар в интернет-магазине, растаможка проводится поштучно, только в этот момент уплачивают налоги и пошлины. Концепция бондовых складов предполагает, что продукция для потребителей должна стать дешевле, сообщили в Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

Доставка онлайн-заказов в Россию из-за рубежа может сократиться до одного дня Почта России готова начать тестирование новой схемы развития трансграничной торговли, если ее одобрит руководство страны.

В НАДТ отметили, что пока регламента о работе бондовых складов еще нет, документ разрабатывается. Открыть такой склад может любая компания, но обычно все страны практикуют другую схему, когда сеть складов контролируется единым оператором. В России он еще не определен. Также во всем мире для пользователей бондовых складов действует специальный налоговый режим. О своем интересе к бондовым складам уже заявили такие компании, как iHerb, Aliexpress, Alibaba, Ebay, Ozon, сообщили в НАДТ.

Представители этих компаний сказали, что видят перспективу в таком проекте — он даст новые возможности как для самой компании, так и для ее российских партнеров. Это позволит радикально сократить сроки доставки товаров из зарубежных магазинов — они могут сократиться с 30–40 дней сегодня до нескольких дней.