В начале апреля президент утвердил поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешали регионам в 2020 году привлечь дополнительные заимствования на рынке, чтобы компенсировать выпадающие собственные доходы и профинансировать антикризисные расходы, пишет РБК . Однако Минфин и правительство ограничили эти дополнительные займы суммой 74 млрд рублей, или меньше 1 млрд рублей в среднем на каждый субъект, рассказали собеседники в региональных минфинах. У большинства регионов с 2017 года заключены соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов. Эти соглашения продолжают ограничивать регионы в возможности использовать заемные средства для борьбы с последствиями пандемии.

Согласно измененным правительством по инициативе Минфина правилам реструктуризации бюджетных кредитов, оказалось, что превысить дефицит, госдолг и задолженность по коммерческим заимствованиям, чтобы компенсировать снижение доходов и профинансировать расходы в 2020 году, можно только в пределах средств, высвобождаемых в результате отмены погашения бюджетных кредитов в этом году. Эти средства для всех регионов оцениваются в 74 млрд рублей, следует из данных Минфина.

По мнению источника в одном из региональных минфинов, правила реструктуризации бюджетных кредитов вводят ограничительный параметр. Увеличив госдолг сверх лимита, регионы рискуют нарушить соглашения с Минфином, а руководители местных финансовых органов — понести наказание вплоть до увольнения. Пока федеральный Минфин не смягчит правила реструктуризации бюджетных кредитов и вытекающие из них соглашения, «регионы будут связаны по рукам и ногам в решении кризисных проблем», сообщил собеседник издания.

Песков призвал избежать закредитованности российских регионов Так пресс-секретарь президента прокомментировал предложение разрешить регионам брать больше коммерческих займов.

Минфин РФ привел положения действующего законодательства, напомнив, что в 2020 году размер дефицита бюджета субъекта РФ, объем его госдолга и общий объем долговых обязательств по рыночным заимствованиям могут превысить установленные соглашением показатели на сумму «высвобождаемых» [от непогашения бюджетных кредитов в 2020 году] бюджетных ассигнований, направленных на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением влияния и последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта по сравнению с 2019 годом. Минфин также указал, что правительство приняло ряд норм, «направленных на полное или частичное освобождение субъектов от ответственности за неисполнение принятых обязательств».

По словам главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич, регионы в целом потеряли 20% (или свыше 560 млрд рублей) собственных доходов во II квартале 2020 года, у 44 регионов уже в первом полугодии образовался дефицит бюджета. Федеральный бюджет компенсировал субъектам потери на 402 млрд рублей. Как отметила эксперт, Минфин абсолютно сознательно старается не допустить роста долга. Но снижать помощь регионам нельзя — наоборот, нужно увеличивать трансферты, считает она. Вторая половина года будет тяжелой: быстрого восстановления экономики и, соответственно, налоговой базы не будет, а у регионов очень ограничены возможности заимствований, сообщила Зубаревич.