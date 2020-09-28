Фондовые торги в России стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,92% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 923,57 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,96% — до отметки 1 175,87.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что «внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны». По ее словам, утром российские фондовые индексы, вероятно, «выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению внешнего фона, но развитие уверенного роста на данный момент под вопросом».

Позитивный, за исключением рынка энергоносителей, внешний фон утром в понедельник будет способствовать покупкам российских бумаг в начале сессии, прогнозировал и главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. «Сдерживающим фактором могут выступить геополитические риски, что снизит интерес к нашим акциям. При этом в ходе торгов, в случае появления дополнительных негативных новостей по коронавирусу в Европе и возможному восстановлению карантинных ограничений в отдельных странах, настроения на мировых рынках ухудшатся, что поспособствует продажам на российском рынке и приведет к уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию», — сделал оговорку эксперт.



Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов также прогнозирует, что сегодня «рублевые активы попробуют отыграть внешний позитив», но предупреждает, что негативное давление на них будет оказывать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном: «Всегда плохо, когда воюют соседи, особенно если с применением танков и авиации. Но Россия и Армения входят в Организацию Договора о коллективной безопасности… есть потенциальный риск втягивания России в военный конфликт». «Отечественных инвесторов это не сильно напугает, но вот нерезиденты могут отказаться от покупок российских акций», — рассуждает аналитик.

