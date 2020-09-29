Количество установленных мобильных банковских приложений не гарантирует их востребованность со стороны российских клиентов, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют данные исследования Deloitte. Минимальный разрыв в долях между установленными приложениями и их использованием оказался у СберБанка — 87% против 84%. У других банков (Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Совкомбанк, «ФК Открытие», Хоум Кредит Банк, МТС Банк) при разбросе долей установленных приложений в 72—99% доля пользователей на 11—27 процентных пунктов ниже.

Лидерство по востребованности банковских приложений среди респондентов продемонстрировали банки, развивающие экосистемы продуктов и услуг, отмечает партнер Deloitte Екатерина Трофимова. Но само по себе развитие экосистемы банка не определяет напрямую популярность его мобильного приложения.

Не во всех банках согласны с выводами аналитиков. По словам представителя Хоум Кредит Банка, среднемесячная доля активных пользователей онлайн-сервисов выросла до 76%. В МТС Банке отметили, что не корректно говорить только про мобильное приложение кредитной организации, надо учитывать и клиентов в «МТС Деньги».

Эксперты отмечают, что мобильное приложение используется чаще всего для платежей и переводов. По их словам, развитие экосистем в будущем повысит частотность использования приложений банков, однако пока это мало влияет на популярность приложений.