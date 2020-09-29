Российские фондовые индексы вышли в плюс на самом старте торгов, перейдя впоследствии к разнонаправленному движению, показывают данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи составил на открытии торгов 2 935,77 пункта против 2 927,17 по итогам закрытия предыдущей сессии, индекс РТС — 1 169,84 против 1 166,86.



На 10:15 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,61%, индекс РТС — потерял 0,27%, значения индикаторов составили 2 944,9 и 1 163,67 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — описывала обстановку перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы могут попытаться продолжить наметившееся накануне повышение, но динамика долларового индекса (индекса РТС. — Прим. Банки.ру) традиционно будет зависеть от рубля», — прогнозировала она.

«Сдерживающим развитие роста на российском рынке акций фактором сегодня могут выступить некоторое ослабление рынка нефти и опасения относительно сохранения давления на российскую валюту», — пишет аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.



«Российский рынок акций вчера выглядел довольно слабенько относительно других рынков, прибавив по индексу Мосбиржи чуть более процента, в то время как Штаты и Европа выросли более чем на 1,5%... Основная причина этого — страх инвесторов, что Россия будет втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией, который уже перерос в полномасштабную войну. Это может произойти, если войска Азербайджана при поддержке Турции начнут явно доминировать. Исход конфликта сейчас полностью зависит от мирового сообщества, от того, как оно сможет надавить на Турцию: судя по сообщениям в СМИ, армянская сторона готова к переговорам. Второй риск — разрастание в России эпидемии коронавируса. Пока не планируется вводить жестких ограничительных мер, поскольку это убьет значительную часть малого бизнеса. Но есть риск того, что властям придется прибегать к очередным пакетам помощи, что еще больше подорвет состояние бюджета», — комментирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

