Модульбанк подключил возможность моментально выводить на расчетный счет выручку, полученную через интернет-эквайринг, — сразу после оплаты от клиента. Теперь предпринимателю не нужно ждать один-два дня, чтобы их забрать, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Интернет-эквайринг от Модульбанка подключается бесплатно без абонентской платы и скрытых платежей и интегрируется с 12 популярными CMS и онлайн-кассами. Есть удобный личный кабинет. Можно настроить виджеты для сайтов, продавать подписки через рекуррентные платежи», — говорится в релизе.

Комиссия с продаж зависит от оборотов и начинается от 2,2%.

Для клиентов, которые оплачивают покупки через интернет-эквайринг, доступна опция безопасной покупки. Есть возможность оплатить с телефона и привязать к магазину свою карту.

Предприниматели могут включить интернет-эквайринг за три шага: интеграция, проверка сайта (занимает несколько часов) и подписание договора. Весь процесс проходит в течение одного рабочего дня.



Опцию «Моментальный вывод» можно подключить в личном кабинете Модульбанка.