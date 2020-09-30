Российские фондовые торги стартовали в среду разнонаправленно, затем динамика скорректировалась, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи начал сессию ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на отметке 2 908,55 против 2 910,12 пункта), индекс РТС — выше (1 158,75 пункта против 1 155,67). За короткое время с начала торгов индекс Мосбиржи несколько раз сменил динамику. По состоянию на 10:18 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,21%, индекс РТС — 1,05%, значения индикаторов составили 2 916,26 и 1 167,83 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, не найдя драйверов для восходящего движения. Рублевый индекс опустился к поддержке 2 910 пунктов и в среду, вероятно, будет стремиться к 2 850 пунктам. Долларовый индикатор расположен на минимумах с мая и при дальнейшем ослаблении рубля может взять курс на 1 100 пунктов. Рынок остается под понижательным давлением. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 840—2 950 пунктов», — написала она перед началом торгов.

Другие аналитики также прогнозировали открытие российских торгов в «красной зоне».