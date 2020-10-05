Следственный комитет пока не предъявлял обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву по делу о даче взяток руководству ПФР. Об этом сообщил адвокат Алексей Кирсанов.

«Нам известно из СМИ о том, что дело возбуждено, однако никакого статуса у Алексея Ананьева нет — он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым», — сказал защитник.

Ранее сообщалось, что в отношении Алексея Ананьева возбуждено дело о даче взяток руководящим сотрудникам Пенсионного фонда за покровительство при заключении госконтрактов.