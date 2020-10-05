Старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток, пишет РБК , ссылаясь на источники. Фигурантами дела стали руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда России и сотрудники крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв», а также бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев.

Источник в СКР сообщил, что в 2015 году неустановленные лица из числа высшего руководства ПФР обратились к Сергею Гордееву, который описывается в материалах дела как бенефициарный владелец группы компаний «РедСис», и нескольким его компаньонам. Госслужащие предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний «РедСис», выигрывать торги и реализовывать госконтракты. По словам источника, Гордеев и его компаньоны согласились на передачу взяток.

Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД». 100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд рублей. Следствие установило, что с 2016 по 2019 год компании Гордеева, а затем Ананьева заплатили чиновникам ПФР 210 млн рублей, сообщил источник.

В пресс-службе ПФР заявили, что «руководство фонда в курсе ситуации» и следственным органам оказывается необходимое содействие.

По словам собеседника издания, Ананьев знал, что все госконтракты Пенсионного фонда достаются Гордееву, поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов. В деле отмечено, что Ананьев «сделал это путем поглощения «РедСис» группой компаний «Техносерв», сообщил источник. Осенью 2019 года Басманный суд заочно арестовал бизнесмена. Ананьев продолжил давать взятки госслужащим и возглавил организованную группу, сообщил источник. По его словам, Ананьев посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова. В 2017 году Иванов стал заместителем председателя правления ПФР и контролировал деятельность тех департаментов, которые указываются в уголовном деле. По словам источника, к коррупционной схеме привлекли вице-президента группы компаний «Техносерв» Андрея Богомолова и директора департамента по работе с госструктурами Алексея Копейкина. По словам источника, служащие Пенсионного фонда России ежемесячно получали деньги от предпринимателей с 2016 по 2019 год.