Пользователи веб-версии единого портала государственных и муниципальных услуг могут ознакомиться с информацией о выпущенных на их имя квалифицированных электронных подписях. Об этом в понедельник сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Пользователь может получить информацию о выданных на его имя КЭП в личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Настройки и безопасность», где из раскрывающегося меню следует выбрать «Электронная подпись». В данном разделе содержатся данные о выдавшем электронную подпись удостоверяющем центре, ее серийном номере и сроке действия.

«Портал госуслуг последовательно развивается как информационный навигатор гражданина в мире цифровых возможностей. Наличие информации о выпущенных цифровых подписях является фундаментальной основой данного подхода, — комментирует замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. — В ближайшее время планируется запуск уведомлений по базовым операциям с цифровой подписью, которые позволят гражданам в большей степени контролировать свою электронную подпись».

Согласно требованиям федерального закона № 63 «Об электронной подписи», при выдаче квалифицированной электронной подписи удостоверяющий центр обязан направить в единую систему идентификации и аутентификации сведения о выданной подписи.



«Со своей стороны Минцифры России в недавнем письме напомнило удостоверяющим центрам об обязанности передавать данные об электронных подписях в ЕСИА. Планируется введение мониторинга за данной активностью», — отметил Огуряев.

