Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:02 мск понизился на 32 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 19 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:12 мск курс доллара составил 78,1 рубля (минус 37 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 27 копеек и составил 91,8 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидается некоторое укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль отступит ниже 78,3 рубля. По его словам, в дальнейшем продажи в национальной валюте могут усилиться, что приведет к росту доллара. На горизонте ближайших сессий ожидается сохранение американской валютой позиций в верхней половине диапазона 75—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«Негативом для российской валюты является заключение Организации по запрещению химического оружия о том, что в организме Навального все-таки найдены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Это повышает вероятность введения санкций в отношении России, но вряд ли они будут серьезными. Во многом они уже заложены в котировки рубля. Поэтому с большой вероятностью рубль все-таки начнет реализовывать потенциал краткосрочного роста с целью 76,4 рубля за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.