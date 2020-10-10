Банк «Зенит» запустил для новых клиентов пакет услуг расчетно-кассового обслуживания «На доверии». Воспользоваться предложением могут предприниматели, которые столкнулись с ограничением в обслуживании счета в соответствии с положением Банка России № 639-П, говорится в релизе финучреждения.

«Банк «Зенит» открывает расчетный счет предпринимателям, попавшим под ограничения, с испытательным сроком на три месяца. Если клиент выполняет все требования банка, то в дальнейшем обслуживание счета переводится на один из действующих пакетов», — прокомментировал руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков.

В пакет РКО «На доверии» входят переводы физическим лицам до 100 тыс. рублей и безлимитные переводы в другие банки, открытие расчетного счета, мобильный и интернет-банк, по одной корпоративной и инкассационной карте. Ежемесячная комиссия за обслуживание составит 19 тыс. рублей. По условиям продукта по истечении трех месяцев обслуживания счета банк рассматривает возможность перевода на один из действующих пакетов — «Один за все», «Бизнес», «Бизнес +» или «Бизнес без границ», заключили в банке.