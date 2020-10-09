Главного исполнительного директора Банка непрофильных активов, созданного на базе «Траста», Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете (СК) по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, пишет РБК . Об этом сообщил адвокат банкира Владимир Слащев. По его словам, заседание по мере пресечения состоится в Пресненском суде 9 октября.

Хабарова вызвали на допрос в СК в качестве подозреваемого накануне, 8 октября, сообщил Слащев. Основанием для допроса послужил корпоративный конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». У Хабарова провели обыски в рамках уголовного дела, заведенного по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. По словам Слащева, возбуждение уголовного дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в 58 млн долларов, подтвержденного решением Лондонского суда».

СМИ узнали о вызове топ-менеджера «Траста» на допрос в СК По словам адвоката, дело является попыткой оказать давление на Михаила Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с бывшего партнера по компании «Деловые линии» долга в 58 млн долларов.

В пресс-службе банка заявили, что руководство считает «происходящее вопиющей ситуацией», и также задались вопросом, «почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы» в Лондонском суде.

Слащев отметил, что во время разбирательства в суде Богатиков не оспаривал заключенного ранее с Хабаровым соглашения, но теперь пожаловался в СК, что партнер якобы «принудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение». По словам адвоката, заявление Богатикова в правоохранительные органы «не подтверждено ни одним документом».