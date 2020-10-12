В потребительскую корзину со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые предоставляют цифровые сервисы, пишут «Известия» . Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков. Тематические пакеты телеканалов и медиасервисов стали популярными на фоне самоизоляции и перехода на «удаленку». Часть услуг и товаров непосредственно связана с пандемией, которая повысила их популярность. Так, Росстат рассматривает возможность внесения геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей в состав потребкорзины для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ). Уже сейчас в составе корзины есть мобильная связь, Интернет и стационарная телефонная связь. Также в потребкорзину могут включить услугу проживания в хостеле.

ИПЦ всегда должен соответствовать реальной структуре потребления, только тогда он будет отражать реальные изменения в экономике, отметил Малков. Отбор позиций в корзину производится с учетом их представительности, а также устойчивого наличия их в продаже, пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Анна Духон.

Сергей Миронов назвал предложенную новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком» Правительство одобрило подход, согласно которому с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как фактического выявления стоимости корзины потребления, а вместо этого считать необходимым минимумом 42% медианной зарплаты по стране.

В 2020 году Росстат начал эксперимент по использованию в расчете ИПЦ данных контрольно-кассовой техники (ККТ). Сейчас в выбранных населенных пунктах и организациях торговли и сферы услуг проводятся вручную. Налоговая служба уже начала выгружать в обезличенном виде данные с ККТ. Росстат запустил проект по созданию информационной системы для обработки этих данных, к концу этого года — началу следующего ведомство научится разбирать первые данные. Сейчас данные ККТ не структурированы, там нет классификаторов и справочников.

Использование новых источников информации и новых способов ее сбора должно повлиять на качество самого индекса в лучшую сторону, регистрация цен непосредственно с ККТ позволит более оперативно и с большим охватом проводить такие обследования, считают эксперты.